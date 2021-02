El Ghazi laat Aston Villa met winnende goal dromen van Europees voetbal

The Villans wisten zich vorig seizoen (in het jaar na de promotie) maar net te handhaven. Ze eindigden op de laatste speeldag één puntje boven de streep, maar doen het dit seizoen een stuk beter. Door de overwinning van vanavond staat de ploeg uit Birmingham achtste met 39 punten uit 24 duels. Dat is één puntje minder dan zowel Everton (ook 24 duels) als Liverpool, dat zelfs een wedstrijd minder heeft gespeeld.

In de resterende 85 minuten kwam Leeds (waar Struijk kort na rust werd gewisseld) niet meer langszij. En dus mag Aston Villa dromen van een plek in de Europa League, of misschien wel meer. Everton en Liverpool zijn dus binnen handbereik, maar zelfs de vierde plek is in zicht. Het kan dus zomaar eens een schitterend seizoen worden voor El Ghazi en co.