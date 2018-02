El Ghazi met Lille kansloos onderuit bij PSG

De Franse topclub uit Parijs was in het eerste bedrijf vele malen sterker dan Lille, waar El Ghazi een basisplaats had, maar niet kon imponeren. Met veel balbezit had Paris Saint-Germain de controle, maar op een treffer was het wachten tot de blessuretijd van de eerste helft, toen linksback Yuri wél trefzeker was nadat onder meer Ángel Di María, Edinson Cavani én Neymar al mogelijkheden hadden laten liggen.



Lille zorgde direct na rust voor gevaar toen El Ghazi een vrije trap maar net gekeerd zag worden door PSG-doelman Alphonse Areola. Meer dan dat kon Lille niet brengen, want in het restant van de wedstrijd was de ploeg van trainer Unai Emery sterker. Neymar besliste een klein kwartier voor tijd het duel in Parijs door een vrije trap op prachtige wijze binnen te schieten. Giovani Lo Celso zorgde drie minuten voor tijd voor het slotakkoord met een knap stiftje: 3-0. Het betekent de twintigste competitiezege van de koploper dit seizoen.



Dankzij de zege staat PSG nu op 62 punten, elf punten meer dan eerste achtervolger Olympique Marseille (51 punten). Ook Olympique Lyon kan op 51 punten komen, maar dan moet het team van Memphis Depay morgen winnen van AS Monaco, de nummer vier in de Ligue 1.



PSG-aanwinst Lass Diarra maakte in de 63ste minuut zijn debuut door in te vallen voor Javier Pastore. Diarra speelde eerder al twee seizoenen in Frankrijk voor Olympique Marseille (2015/16 ene 2016/17).