‘El Shaarawy mist beide duels van AS Roma met Ajax’

Video Real Sociedad wint Baskische finale en verovert Copa del Rey van 2020

4 april Real Sociedad heeft voor de derde keer in de clubhistorie de Spaanse beker gewonnen. De club uit San Sebastián versloeg in de uitgestelde finale de Baskische rivaal Athletic Club uit Bilbao met 1-0, door een benutte penalty van Mikel Oyarzabal. De finale van de Copa del Rey stond in eerste instantie gepland voor 18 april 2020, maar werd bijna een jaar later alsnog gespeeld in Estadio La Cartuja in Sevilla.