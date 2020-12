Eloy Room beleeft vannacht apotheose van turbulent jaar: ‘Maak niet alles met mijn dochter mee’

Gosens na vals-positieve test alsnog bij Atalanta-selectie voor duel met Ajax

8 december Atalanta kan morgenavond in het cruciale Champions League-duel met Ajax 'gewoon’ beschikken over Robin Gosens. De Nederlands-Duitse linkervleugelverdediger testte zaterdag nog positief op het coronavirus, maar is alsnog opgenomen in de wedstrijdselectie.