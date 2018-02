Emery ontkent operatie Neymar en ziet aanvaller zelfs spelen tegen Real Madrid

Media uit zijn vaderland wisten te melden dat Neymar onder het mes moet en daarna zes tot acht weken niet kan voetballen. Emery ontkent dat. Hij ziet de aanvaller mogelijk zelfs meedoen in het duel uit de Champions League met Real Madrid op 6 maart.



,,We gaan zien hoe de blessure zich de komende dagen ontwikkelt", vertelde Emery. ,,Er is zeker nog geen beslissing genomen over een operatie. Neymar is altijd de eerste die wil spelen en hij leeft heel geconcentreerd toe naar de 'clash' tegen Real Madrid. Ik denk zelfs dat er een kleine kans bestaat dat hij voor het duel is opgelapt.''



Emery beroept zich op uitspraken van de clubarts van de Franse topclub. ,,Hij heeft me precies verteld wat er aan de hand is.'' PSG moet volgende week tegen Real Madrid een 3-1-achterstand goedmaken om de kwartfinales te bereiken.