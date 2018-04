Emery voorspelt Europees succes voor PSG

,,Ons belangrijkste doel is de Champions League. Het is niet makkelijk om die te winnen, maar daar werken we hard aan'', zei Emery. Zonder de geblesseerde Neymar moest PSG in de achtste finales buigen voor Real Madrid, dat over twee duels met 5-2 te sterk was. ,,We hebben daar wel goed op gereageerd. Dit is een heel solide ploeg, ik weet zeker dat dit team in de toekomst meer succes gaat hebben. In Frankrijk én in de Champions League'', aldus Emery.



De kans is klein dat de Spaanse trainer mag blijven. Zijn contract loopt af en de Arabische eigenaren van PSG zullen de optie op verlenging waarschijnlijk niet lichten. De Duitser Thomas Tuchel geldt als de voornaamste kandidaat om Emery op te volgen.