Emotionele boodschap Lukaku aan Inter-fans: ‘Zonder jullie was ik niet de man die ik nu ben’

PSV’er Götze weer in beeld bij Duitse bondscoach: ‘Hij is op het goede spoor’

10 augustus Mario Götze heeft de aandacht getrokken van Hansi Flick. ,,Hij is weer op het goede spoor”, zei de nieuwe bondscoach van Duitsland tijdens zijn presentatie over de speler van PSV. ,,Hij maakt doelpunten en is belangrijk voor zijn ploeg.”