Empoli stuurt trainer na vier maanden weg en wil voorganger terug

Video ‘Mr. Champions League’ Cristiano Ronaldo: Wat een magische avond

9:30 ,,Het moest een speciale avond worden,” zei Cristiano Ronaldo meteen nadat hij de Champions League-droom voor Juventus hoogstpersoonlijk in leven hield. Met drie goals boog hij de bij Atlético Madrid opgelopen 2-0 achterstand om. De return in Turijn eindigde vanavond in 3-0.