Engeland en Brazilië scoren niet op Wembley

Agüero valt flauw tijdens oefenduel van Argentinië

14 november De Argentijnse international Sergio Agüero is tijdens de oefenwedstrijd tegen Nigeria (2-4) even flauwgevallen. In het Russische Krasnodar maakte hij in de eerste helft de 2-0 voor Argentinië, maar werd in de rust gewisseld omdat hij zich duizelig voelde.