Engeland en Duitsland in klassieker in balans

Play-offs WK Mager Italië wacht nog helse klus in San Siro na verlies in Zweden

22:39 Italië wacht maandagavond in San Siro nog een helse klus om het WK van volgend jaar zomer in Rusland te bereiken. La Squadra Azzurra ging vanavond in de Friends Arena in Solna met 1-0 over de knie tegen een gepassioneerd Zweden.