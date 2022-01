Engeland jubelt om Steven Bergwijn: ‘Van 27 miljoen aan weggegooid geld naar gewicht in goud waard’

SamenvattingSteven Bergwijn is de held van Tottenham Hotspur. Met zijn twee doelpunten diep in blessuretijd gisteren tegen Leicester City schoot hij de noord-Londenaren hoogstpersoonlijk naar de drie punten. De Engelse media pakken uit: ,,Stevie Wonder steelt zege voor Spurs.”

De Daily Mail noemde Bergwijn afgelopen de zomer nog een ‘miskoop’. De mogelijke interesse van Ajax was een ‘ontsnappingsplan’ om zijn ,,problemen bij Tottenham” de rug toe te keren. Maar van dat sentiment is in de Britse krant vanmorgen niets meer over. ,,Matchwinnaar Bergwijn geven Kane en de zijnen een onvergetelijke avond en drie cruciale punten. (...) Stevie Wonder steelt zege voor Spurs.”

Ook The Guardian pakt uit. ,,Met Bergwijns twee treffers in blessuretijd kaapt Tottenham knotsgekke zege voor de neus van Leicester weg.” Matchwinnaar Bergwijn is ,,de onverwachte held in een voetbalsprookje dat niet meer voor is gekomen sinds Martin Tyler ‘Agüero’ schreeuwde.” De krant doelt daarmee op de manier waarop de titelrace in 2012 beslist werd in de Premier League: Manchester City pakte de titel pakte door twee treffers in blessuretijd.

‘Jongensdroom’

Steven Bergwijn beleefde gisteren naar eigen zeggen ‘een jongensdroom’. Lees hier het verslag van de bizarre ontknoping van Leicester City - Tottenham Hotspur en zijn uitgebreide reactie.

De Daily Express laat zich evenmin onbetuigd. ,,Stevie Wonder. Late ingevingen Bergwijn redden Spurs”, kopt de krant vanmorgen. Volgens de krant is Tottenham Hotspur ook meteen vastberaden de spits te houden. Dat laatste gaat echter tegen de woorden van trainer Antonio Conte in. De oefenmeester, die door de epische slotfase nog altijd geen nederlaag heeft geleden sinds hij negen wedstrijden geleden aangesteld werd, heeft ook voor de wedstrijd al te kennen gegeven Bergwijn er graag bij te hebben.

De ,,man van het moment”, zoals de krant Bergwijn noemt, is voor Conte als creatieve speler onmisbaar in zijn plannen, zo liet de coach optekenen na de 2-3 zege van gisteren. Naast Bergwijn hebben de media sowieso veel ruimte voor coach Antonio Conte. ,,Bergwijn redt de reeks van Conte”, zo zegt de BBC. De Telegraph noemt de slotfase ,,een sluitstuk dat zelfs Conte niet had kunnen voorspellen.”

De Engelse media buitelen over elkaar heen om de Nederlandse international te becomplimenteren. Dat zal het voor Ajax niet makkelijker maken om Bergwijn naar Amsterdam te halen, maar het is voor de aanvaller zelf des te fijner. Van ‘27 miljoen euro aan weggegooid geld’ is de spits inmiddels ,,zijn gewicht in goud waard". Wat twee doelpunten met de marktwaarde van een speler kunnen doen, zal de komende tijd blijken.

Volledig scherm Steven Bergwijn maakt de winnende voor Tottenham Hotspur tegen Leicester City. © AFP