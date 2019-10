Engeland nu in ‘eigen’ FA Cup opgeschrikt door racisme

De Engelse voetbalbond FA zegt in een statement ‘zeer bezorgd’ te zijn over de beschuldigingen. Er loopt inmiddels een onderzoek tegen de fans van Yeovil. ,,Er is geen ruimte voor racisme in deze sport en we werken hard met de wedstrijdofficials en autoriteiten om zo snel mogelijk alle feiten boven tafel te krijgen en juiste stappen te ondernemen.



Het incident is opvallend omdat racisme in de voetbalsport deze week de voorpagina's van de Britse kranten beheerst. Vorige week maandag misdroegen Bulgaarse fans zich tijdens het EK-kwalificatieduel met Engeland. Donkere spelers van Engeland waren het slachtoffer van apengeluiden en daarnaast brachten de Bulgaarse toeschouwers ook het Nazi-saluut. Het zorgde voor grote ophef in beide landen.