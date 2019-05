Engeland roept Kane op voor Nations League-kraker tegen Oranje

Ook Vertonghen voelt zich klaar voor finale met Spurs

19:37 In navolging van clubtopscorer Harry Kane voelt ook verdediger Jan Vertonghen zich klaar om met Tottenham Hotspur zaterdag in de finale van de Champions League in Madrid tegen Liverpool aan te treden. ,,Ik heb me daar nooit zorgen over gemaakt”, liet hij in Londen weten.