Engeland wint WK Onder-17 op miraculeuze wijze

Na rust kwam er een ander Engeland uit de kleedkamer. Dankzij treffers van Phil Foden (2), Morgan Gibbs-White en Marc Guehi walste de ploeg over Spanje heen. Het was na de wereldtitel voor Engeland Onder-20 in juni en het gewonnen EK van Onder-19 een maand later al de derde grote toernooiwinst voor een Engelse jeugdploeg. Jong Engeland reikte ook dit jaar tot de halve finales op het EK Onder-21 in Polen.