Engelse arbiters moeten meer videobeelden gaan bekijken

Sinds de introductie vorig seizoen van de videoscheids (VAR) in Engeland werd er tot eind 2019 niet één keer een beslissing genomen of veranderd door de arbiter van dienst na bestudering van videobeelden op het tv-scherm aan de zijlijn. In het nieuwe jaar was Michael Oliver de eerste scheidsrechter in Engeland, die na het bekijken van de videoherhaling een gele kaart omzette in een rode kaart. Dat overkwam Luka Milivojevic van Crystal Palace.