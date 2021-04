Engelse clubs stappen binnen 48 uur uit Super League: ‘We hebben een grote fout gemaakt, onze excuses’

Liverpool, Manchester United, Arsenal en Tottenham Hotspur lieten vlak voor middernacht (23.00 uur Engelse tijd) weten dat zij ook uit de Super League stappen. Chelsea communiceerde nog niets, terwijl daar vanavond zeker duizend woedende voetbalfans buiten het stadion stonden voor hun thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (0-0). Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voor de club van Hakim Ziyech ook van zich laat horen. Er blijven dan nog slechts drie clubs uit Spanje (Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelona) en drie uit Italië (AC Milan, Internazionale en Juventus) over. De Super League wilde doorgroeien naar twintig deelnemers, waarvan vijftien vaste clubs.



Arsenal plaatste op haar website een open brief, waarin het bestuur van de Londense club haar excuses aanbiedt aan de fans. ,,De afgelopen dagen hebben ons nog maar eens laten zien hoe diep het gevoel is dat onze supporters over de hele wereld hebben voor deze geweldige club en het spel waar we van houden. We hoefden hier niet aan herinnerd te worden, maar de reactie van supporters van de afgelopen dagen heeft ons tijd gegeven voor verdere reflectie. Het was nooit onze bedoeling om zoveel ellende te veroorzaken, maar toen de uitnodiging om lid te worden van de Super League kwam, wilden we, hoewel we wisten dat er geen garanties waren, niet achterblijven om ervoor te zorgen dat we Arsenal en zijn toekomst zouden beschermen. Als resultaat van het luisteren naar jou en de hele voetbalgemeenschap de afgelopen dagen, trekken we ons terug uit de voorgestelde Super League. We hebben een grote fout gemaakt en we bieden daarvoor onze excuses aan”, staat er in de open brief aan de fans.