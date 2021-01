Engelse media: Donny ‘van de Bleek’ moet meer laten zien

Donny van de Bleek, zo noemde De Engelse krant The Sun de miljoenenaankoop van Manchester United. De krant zag dat de middenvelder het lastig had tegen Liverpool en schreef over het onzichtbare optreden van de ex-Ajacied: ,,Het is goed te zien dat Van de Beek een gebrek aan vertrouwen heeft. Hij kwam moeilijk los van zijn directe tegenstander Thiago Alcantara. Als hij vaker wil spelen, moet hij meer laten zien.” Tot overmaat van ramp scoorde zijn vervanger, Bruno Fernandes, de winnende treffer. De Portugese sterspeler schoot een vrije trap knap raak achter Liverpool-keeper Alisson, waardoor United met 3-2 won. De krant beoordeelde de sterke invalbeurt van Fernandes met een 8, terwijl Van de Beek, samen met verdediger Victor Lindelöf, het laagste cijfer kreeg: een teleurstellende 4.

Veel wedstrijden

Het positieve voor Van de Beek is dat United doorgaat in de FA Cup. In het tweede bekertoernooi in Engeland (EFL Cup), waar hij in drie van de vier wedstrijden aan de aftrap begon, werd het begin deze maand uitgeschakeld door stadsgenoot Manchester City (0-2). Nu het team van Ole Gunnar Solskjaer verder is in het belangrijkste bekertoernooi, heeft Van de Beek meer kans op speeltijd. In de eerste wedstrijd van de beker startte hij tegen Watford (1-0 zege) ook in de basis. Op 10 februari spelen The Red Devils in de achtste finale thuis tegen West Ham United.