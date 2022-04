Engelse media: ‘Erik ten Hag enorme gok voor Manchester United’

Erik ten Hag komt bij Manchester United niet bepaald in een gespreid bedje terecht. De sfeer in de kleedkamer op Old Trafford is volledig verziekt, zo weten de Engelse media. ,,De taak voor United’s vijfde fulltime manager sinds Sir Alex Ferguson is enorm.”

Manchester United is verrot tot op het bot

Erik ten Hag komt bij Manchester United terecht bij een club zonder identiteit. De Red Devils zijn ‘een kerkhof voor reputaties’. Zonder volledige inspraak in het transferbeleid zakt de 52-jarige trainer in een moeras. Profiel van een club in verval.

Paul Parker weet wat Ten Hag te doen staat op Old Trafford. ,,Hij moet de leiding nemen’’, zegt de oud-speler van United in The Sun. ,,Manchester United heeft een manager nodig die inspraak heeft bij elke speler die binnenkomt. De club moet af van de rotte appels en verder gaan met jonge, hongerige spelers.”

United, zevende nadat het zaterdag werd vernederd door Everton, staat voor een ingrijpende renovatie van de hoofdmacht, zo stelt The Sun. Parker meent dat de club van boven naar beneden volledig moet worden veranderd om weer mee te kunnen doen om de prijzen. ,,Sommige spelers die Manchester United de afgelopen jaren heeft aangetrokken, zijn niet goed geweest voor de kleedkamer. Er zijn dure spelers gehaald die goedkoop zijn vertrokken. Dat moet allemaal stoppen.”

De keuze voor de nieuwe manager is belangrijker dan ooit voor United, zo weten de Engelse media. Of Ten Hag de juiste man is om de club te hervormen? De tijd zal het leren. ,,Erik ten Hag is een enorme gok voor Man United”, schrijft The Daily Mail. ,,Het is een enorme stap voorwaarts van Ajax, maar hij moet een giftige kleedkamer kunnen aanpakken, de malaise op Old Trafford wegnemen en de club van de grond af opnieuw vormgeven.”

The Daily Mail wijst op de wervelende voorstelling die Manchester City en Liverpool zondag gaven om aan te tonen waar United nu eigenlijk staat. ,,Het bevestigde hoe ver ze voorlopen op de rest. Terwijl Liverpool en City recentelijk nieuwe wegen hebben bewandeld op het gebied van uitmuntendheid, is United weggezakt tot het punt van competitieve irrelevantie. Met dit in gedachten is de taak voor United’s vijfde fulltime manager sinds Sir Alex Ferguson enorm.”

Ten Hag zal alle steun nodig hebben, stelt The Daily Mail. ,,United kan niet langer naar een nieuwe coach kijken om alle problemen in zijn eentje op te lossen. Die dagen zijn voorbij. De malaise op Old Trafford - van de kleedkamercultuur tot de manier waarop de club nieuwe spelers rekruteert - zit zo diep dat de komst van een gerespecteerde en innovatieve Nederlandse coach slechts de eerste stap is op wat een zeer lange weg naar herstel lijkt te zijn. Zijn benoeming vormt slechts het eerste stukje van een zeer grote puzzel.”

,,Erik ten Hag zal weten dat hij snel van start moet gaan nadat hij een overeenkomst heeft bereikt om de volgende Manchester United-baas te worden”, schrijft The Mirror. ,,Van Ten Hag is bekend dat hij uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar zijn potentiële nieuwe werkgevers. Hij wilde weten waarom de grootste club van Engeland de afgelopen tien jaar gerespecteerde coaches als kauwgom heeft uitgespuwd. Zoveel aandacht voor detail zit in zijn aard. Maar de waarheid is dat hij niet te diep hoefde te kijken om de problemen te zien.”

