Engelse pers weet het zeker: Solskjaer ontslagen bij Manchester United

Van Marwijk wint in Libanon en houdt hoop op WK, Irak van Advocaat hard onderuit

De Verenigde Arabische Emiraten hebben onder leiding van Bert van Marwijk drie belangrijke punten behaald in de WK Kwalificatie. In Sidon werd Libanon met 0-1 verslagen dankzij een late penalty. Irak verloor in dezelfde groep met 0-3 van Zuid-Korea en dus moet de ploeg van Dick Advocaat een pas op de plaats maken.

16 november