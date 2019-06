Engelse politie arresteert man (64) in verband met dood Sala

Sala (28) kwam op 21 januari om het leven bij een vliegtuigongeluk. De Argentijn was kort voor de rampvlucht door Nantes verkocht aan Cardiff. De 64-jarige verdachte is een man uit Yorkshire. Wat zijn precieze betrokkenheid is, is nog niet gezegd. Hoofdinspecteur Simon Huxter. ,,Dit is het eerste resultaat van een groot onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van meneer Sala.”



Sala en piloot David Ibbotson zaten in het vliegtuig dat op maandag 21 januari van de radar verdween. De twee waren op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City. Het lichaam van Sala werd later gevonden, dat van de piloot niet.