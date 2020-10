Engelse selectie nog zonder drie feestgangers

Op gelekte beelden zijn de drie spelers te zien op een recent verrassingsfeestje in Londen voor Abraham, ter gelegenheid van zijn 23ste verjaardag. Daarbij zijn ze in het gezelschap van meer dan zes personen, terwijl dat in Engeland het maximale aantal is voor bijeenkomsten. De Chelsea-aanvaller heeft intussen al zijn verontschuldigingen aangeboden.

Andere Engelse internationals kwamen eerder ook al in opspraak. In augustus werd verdediger Harry Maguire veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een vechtpartij in Griekenland. Een week later overtraden Phil Foden en Mason Greenwood de coronaregels en de gedragscode voor internationals gedurende het verblijf in IJsland voor een wedstrijd in de Nations League. Het tweetal had vrouwen uitgenodigd in hun hotelkamer.