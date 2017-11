Engelsen en Duitsers dragen klaproos op Wembley

Presentatie Spaans WK-shirt geannuleerd na ophef

7 november De Spaanse voetbalbond heeft de presentatie van het WK-shirt van morgen geannuleerd. Op social media in Spanje was gisteren en vandaag ophef ontstaan over het blauw-paarse kleurtje op het shirt, dat deed denken aan de vlag van de Tweede Spaanse Republiek in de jaren dertig van de vorige eeuw.