Enorme opluchting voor Van den Brom: eindelijk weer een zege

Liesblessure Liverpool-coach Klopp zit nu ook vier tot acht weken zonder aanvoerder Henderson

16:33 Liverpool-captain Jordan Henderson is geopereerd aan zijn lies. De club laat weten dat de ingreep bij de 30-jarige Engelsman succesvol is verlopen. Henderson viel zaterdagavond geblesseerd uit in de met 0-2 verloren derby tegen Everton.