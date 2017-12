Er blijft geen maat staan op Manchester City

City speelt waarschijnlijk het beste voetbal op dit moment en toonde dat ook tegen de Spurs regelmatig. Vooral in de eerste helft was de club uit Manchester oppermachtig. Het werd maar mondjesmaat in de score uitgedrukt. Alleen Ilkay Gündogan kon scoren. Hij kopte raak.

Schandalige overtreding

De tweede helft leek Spurs beter in de wedstrijd te komen en daar had City het in eerste instantie moeilijk mee. Maar twintig minuten voor tijd brak Kevin de Bruyne de ban. Net daarvoor kreeg hij nog een schandalige overtreding te verwerken door Dele Alli. De Engelse middenvelder kreeg slechts geel. Ook de overtreding van Harry Kane, eerder in de tweede helft, was goed voor rood geweest. Tot slot mocht ook Raheem Sterling nog een duit in het zakje doen. Hij kon twee keer gemakkelijk binnen tikken en bracht daarmee de stand op 4-0. In de absolute slotfase tekende Christian Eriksen nog voor de eretreffer.