Erehaag voor de kampioen: ‘Groot zijn als je wint en groot zijn als je verliest’

Voormalig Liverpool-speler Danny Murphy sprak zich er al over uit. ,,Kevin De Bruyne klapt straks voor spelers die zijn veters niet mogen strikken.” Leo Beenhakker liep als trainer van Real Madrid weleens door zo’n erehaag. ,,Minzaam lachend en een tikkeltje triomfantelijk, maar ook respectvol.”



In Spanje is de pasillo (vertaling: gang) voor de kersverse kampioen door de tegenstander misschien wel meer ingeburgerd dan waar dan ook. Maar zelfs daar gaat het niet altijd van harte. Het staat in elk geval garant voor de nodige ongemakkelijke situaties. Zo was er de pijnlijke pasillo van 2008 toen de spelers van FC Barcelona in Estadio Santiago Bernabéu een erehaag vormden voor kampioen Real Madrid. Het zorgde al voor de nodige bespiegelingen vooraf toen de Madrileense sportkrant Marca een pagina had ingeruimd voor een foto van het veld van Bernabéu met daarop rode puntjes, daar waar de Barcelona-speler moesten gaan staan voor de erehaag. Het was allemaal zo vernederend voor de Catalaanse aartsrivaal dat Samuel Eto’o en Deco in de wedstrijd ervoor bewust een gele kaart pakten om geschorst te zijn voor de wedstrijd.