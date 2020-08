Erfenis Messi lust of last voor Koeman?

Clubloze Götze geëerd voor liefdadig­heids­werk

23 augustus Op het voetbalveld gaat het allemaal even wat minder, daarbuiten is Mario Götze wel goed bezig. De 28-jarige Duitser, die zijn land zes jaar geleden met een doelpunt in de verlenging tegen Argentinië de wereldtitel bezorgde, is door deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen geëerd voor het liefdadigheidswerk dat hij doet.