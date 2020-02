Erfgenamen van Gerd Müller: Lewandowski de beste, Werner komt eraan

Klopp reageert Uni­ted-supporter Daragh (10) stuurt brief naar Klopp: ‘Verlies alsje­blieft’

15:16 Jürgen Klopp kreeg een wel heel opvallende brief in zijn postvakje. De tienjarige Daragh, supporter van Manchester United, smeekte de coach om eindelijk te verliezen. ,,Het is niet leuk meer.’’ Klopp heeft persoonlijk gereageerd op het Engelse ventje.