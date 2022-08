Erik ten Hag en Manchester United richten pijlen op Casemiro, komst Frenkie de Jong lijkt uitgesloten

De directie van Manchester United overweegt jacht te maken op Casemiro om het middenveld van het team van trainer Erik ten Hag te versterken. De poging om de Braziliaan van Real Madrid over te nemen, volgt op het mislukken van de gesprekken met Adrien Rabiot. De salariseisen van de 27-jarige Fransman, in dienst van Juventus, zijn de club te gortig.

Manchester United kwam eerder met Juventus tot een deal over Rabiot voor wie ruim 17 miljoen euro betaald zou worden. De afronding van de transfer leek een formaliteit, totdat de onderhandelingen met zijn zaakwaarnemer - zijn moeder Veronique - voor ruis op de lijn zorgden. Rabiot wilde (veel) meer verdienen dan Manchester United hem bood. De club brak de gesprekken daarna af.

De supporters slaakten een zucht van verlichtingen na het afketsen van het akkoord met de controversiële speler, maar voor coach Erik ten Hag was de afwikkeling een domper. Minder dan een week voor de confrontatie met Liverpool op Old Trafford wacht hij nog altijd op een serieuze versterking voor zijn middenlinie. Manchester United maakt daarom haast met de zoektocht naar bruikbare alternatieven.

Als Casemiro niets voelt voor een overstap naar een ploeg in de Europa League of Madrid weigert mee te werken, dan komt Moises Caicedo van Brighton & Hove Albion mogelijk in beeld. De Ecuadoriaan maakte grote indruk tijdens de zege op Manchester United op de eerste speeldag van de Premier League (2-1). Tenzij Rabiot plotseling water bij de wijn doet, wil de club snel zaken doen.