Erik ten Hag en scorende Wout Weghorst timmeren met United stevig fundament voor kwartfinales

Manchester United heeft donderdagavond op Old Trafford de kater van de afgang op bezoek bij Liverpool weggespoeld. De ploeg van Erik ten Hag liep na rust weg bij Real Betis en verschafte zich, mede dankzij een goal van de veelbesproken Wout Weghorst , een uitstekende uitgangspositie voor een plek in de kwartfinale van de Europa League: 4-1.

Een vernedering was het. De 7-0 afgang bij aartsrivaal Liverpool was voor Manchester United een dieptepunt in de clubhistorie. Volgens Engelse media kon het niet anders dat Erik ten Hag keihard zou gaan ingrijpen in zijn basiself. Maar Ten Hag trok zich daar niets van aan en stelde opvallend genoeg - voor het eerst sinds september - dezelfde elf spelers op als de wedstrijd ervoor. ,,We geven ze de kans op revanche”, zei Ten Hag vooraf op het clubkanaal.

Weghorst start

En dus stond onder anderen Wout Weghorst ‘gewoon’ klaar aan de aftrap bij de ploeg van Ten Hag. Na een op zijn zachtst gezegd roerige week voor hem - waarin hij de slechtste United-speler ooit werd genoemd en na het aanraken van het Liverpool-logo bakken kritiek kreeg - werd er in de Engelse media volop gespeculeerd over een reserverol voor de spits uit Borne. Maar Ten Hag stelde de van Burnley gehuurde spits desondanks op.

Ten Hag leek al na vier minuten gelijk te krijgen, toen Weghorst de bal met zijn borst binnenwerkte. Het was echter (ruim) buitenspel, waardoor een droomstart voor United en Weghorst uitbleef. Tenminste, die bleef twee minuten uit, want de thuisploeg scoorde via Marcus Rashford alsnog razendsnel. In de zesde minuut schoot de Engelsman de bal keihard binnen. De onder Erik ten Hag opgeleefde spits maakte zijn 26ste doelpunt van het seizoen, waarmee hij qua aantal goals in alle competities dit seizoen net achter Kylian Mbappé (30) en Erling Haaland (33) staat.

Volledig scherm Marcus Rashford vuurt de 1-0 voor Manchester United binnen. © AFP

Real Betis, waar de inmiddels 41-jarige (!) clublegende Joaquín in de basis stond, kon ook na het doelpunt totaal geen vuist maken tegen United. De thuisploeg kreeg meerdere kansen op 2-0, maar onder anderen Weghorst en Casemiro hadden het vizier niet volledig op scherp staan. Dat had Ayoze Pérez wel, toen hij in de 32ste minuut uit het niets doeltreffend uithaalde en Betis met een harde schuiver op gelijke hoogte bracht.

Verrassende gelijkmaker

Het verrassende doelpunt was voor Betis, dat het lang lastig had, een boost om beter te gaan spelen. De Spanjaarden werden gevaarlijker en kwamen na een verkeerde pass van David de Gea bijna op een 1-2 voorsprong, maar de bal ketste via de paal uit het doel. Ook na rust beten de Spanjaarden van zich af, tot Antony op een voor hem karateristieke wijze toesloeg voor United.

De oud-speler van Ajax krulde de bal met zijn linker fraai in de verre hoek en bracht United zo op voorsprong. Het was een verlossende goal voor de thuisploeg, dat daarna weinig meer te duchten had van Betis. In de 58ste minuut kopte uitgerekend de hevig bekritiseerde aanvoerder Bruno Fernandes de 3-1 tegen de touwen, waarmee United een geruststellende voorsprong had.

Volledig scherm Antony (links) en Bruno Fernandes maakten de 2-1 en 3-1 voor Manchester United. © REUTERS

Nadat Tyrell Malacia na 66 minuten was ingevallen kreeg United nog een aantal kansen op meer goals, maar de 4-1 bleef uit. Ook Weghorst leek het ondanks talloze mogelijkheden niet gegeven om te scoren, maar daar kwam in de 83ste minuut verandering in. De spits was alert na een rebound na een schot van Scott McTominay en schoot de bal nu wél binnen. Het zorgde bij een uitzinnige Weghorst voor grote opluchting.

Zo werd het in alles een mooie avond voor United, dat zichzelf een uitstekende uitgangspositie voor de return in Sevilla volgende week verschafte. En misschien nog wel belangrijker: het spoelde de kater van de nederlaag bij Liverpool weg. Want dat is na een roerige week in Manchester misschien nog wel meer waard.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.