Erik ten Hag kan met Manchester United niet winnen van Newcastle en raakt verder achterop

Met Cristiano Ronaldo voor de tweede keer dit seizoen in de basis in een Premier League-duel hoopte Ten Hag het stroeve Newcastle te verslaan. Samen met oud-Ajacied Antony in de aanval kreeg de Portugees enkele kansen, maar het was in de eerste helft vooral de uitploeg van trainer Eddie Howe die het voortouw nam. Newcastle - dat in de competitie één punt minder heeft dan United - kwam bijzonder dichtbij de voorsprong, toen Braziliaan Joelinton in de 24ste minuut op goal kon koppen. Zijn kopbal kwam terug van de lat, en in de rebound raakte de Braziliaan de paal.

Zelf kreeg United nauwelijks kansen. Het publiek moest het doen met enkele zwakke schoten of gesmeek om een penalty. Ronaldo dacht aan het begin van de tweede helft wel twee keer te hebben gescoord. Eerst ging een treffer niet door vanwege buitenspel, daarna probeerde de aanvaller slim te zijn door een vrije trap te onderscheppen voordat de doelman deze had genomen. Een andere speler had de bal daarvoor wel al aangeraakt. De scheidsrechter oordeelde dat de vrije trap nog niet was genomen, waardoor het doelpunt niet doorging.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Marcus Rashford, die in de 70ste minuut Ronaldo verving, kon het verschil niet maken. In de 88ste minuut creëerde de Engelsman een grote kans voor Fred. Maar de Braziliaanse middenvelder mikte nét naast het doel.

In de allerlaatste seconde kreeg Rashford nog de grootste kans van de wedstrijd na een prachtige voorzet van Casemiro. Maar de snelle spits kopte de bal net naast de paal. Door het gelijkspel blijven The Reds staan met zestien punten vijfde in de Premier League met een ruime achterstand op Arsenal (27 punten) en stadsgenoot Manchester City (23 punten).

Arsenal boekt benauwde zege

Arsenal behield de koppositie dankzij een nipte 1-0-overwinning op bezoek bij Leeds United. De wedstrijd kampte met veertig minuten vertraging vanwege een stroomstoring.

Al na 69 seconden konden de spelers op Elland Road terug de catacomben in, nadat de stroomstoring het communicatiesysteem van de scheidsrechter had ontregeld. Leeds had na de pauze weinig tijd nodig om weer bij de les te zijn. Oud-Feyenoorder Luis Sinisterra was twee keer dichtbij een treffer en de Nederlandse verdediger Pascal Struijk was eveneens gevaarlijk.

Het was echter Arsenal dat tien minuten voor rust de score opende met een heerlijke treffer van Bukayo Saka. De 21-jarige aanvaller liet keeper Illan Meslier kansloos met een diagonale knal in het dak van het doel.

Leeds kreeg in de tweede helft een uitgelezen kans om vanaf de strafschopstip gelijk te maken. Na een handsbal van William Saliba mocht Patrick Bamford aanleggen, maar de inzet van de invaller ging naast het doel.

In de vijfde minuut van de blessuretijd leek Leeds nog een herkansing te krijgen. De scheidsrechter trok een rode kaart en wees opnieuw naar de stip vanwege een vermeende overtreding van de Braziliaan Gabriel, maar de beslissing werd teruggedraaid door de VAR.

Bekijk de samenvatting van Leeds - Arsenal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Chelsea blijft ongeslagen onder Potter

Chelsea staat als nummer vier net boven Manchester United. De Londense club zette de goede serie onder trainer Graham Potter voort en won het uitduel met Aston Villa met 2-0. Voormalig Vitesse-speler Mason Mount was de grote man door beide doelpunten te maken.

Mount opende de score al na zes minuten. Met zijn eerste competitietreffer van het seizoen bereikte hij de mijlpaal van 25 doelpunten voor Chelsea. De 23-jarige aanvaller is de op een na jongste speler voor de Londense club die dit aantal in de Premier League heeft gehaald. Eden Hazard was in het verleden acht dagen jonger toen hij zijn 25ste goal maakte.

Mount maakte twintig minuten na rust zijn tweede doelpunt van de middag. De Engelse international kreeg een vrije trap mee en schoot hem vervolgens zelf binnen.

Chelsea is onder Potter, die begin september werd aangesteld, nog altijd ongeslagen. De ploeg haalde 9 punten uit drie competitieduels en verloor niet in drie Champions League-duels.

De wedstrijd tussen Southampton en West Ham United eindigde in een 1-1 gelijkspel. Romain Perraud zette de thuisploeg na twintig minuten op 1-0, waarna Declan Rice in de tweede helft de stand gelijk trok.

Bekijk de samenvatting van Aston Villa - Chelsea.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Premier League.