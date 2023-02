Erik ten Hag lacht om plaagstootje journalist en wil zich niet bezighouden met onderzoek naar Manchester City

met VideoErik ten Hag kan woensdag in de thuiswedstrijd tegen Leeds United geen beroep doen op Scott McTominay en de Brazilianen Casemiro en Antony. Hoewel Manchester United niet op volle oorlogssterkte verschijnt op Old Trafford, moet het volgens de Nederlandse trainer gewoon drie punten pakken. Verder houdt Ten Hag zich op de vlakte over het feit dat Manchester City een onderzoek tegen zich heeft lopen vanuit de Premier League.

,,Zij (McTominay en Casemiro, red.) doen morgen niet mee. Hetzelfde geldt voor Antony. Hij is eveneens niet beschikbaar voor morgen. We moeten het zien op te lossen’’, aldus Ten Hag in de persconferentie. Christian Eriksen, Donny van de Beek en Anthony Martial zitten al langer in de lappenmand en zullen de wedstrijd eveneens missen.

Een ideaal scenario voor Ten Hag is het niet, maar hij weet dat Manchester United het aan zijn stand verplicht is om de volle buit te pakken. ,,Ik moet het doen met de spelers die beschikbaar zijn. We hebben een selectie met veel goede spelers. United moet zijn wedstrijden altijd winnen, ongeacht wie er op het veld staan.’’

Roses derby

Het duel met Leeds staat beter bekend als de ‘Roses derby’. Al tientallen jaren is er sprake van grote rivaliteit tussen de clubs. Ten Hag, voor wie het zijn eerste keer wordt, is zich bewust van het belang van het duel. ,,Het is zeker een grote wedstrijd. Die hoort bij Engeland en is erg belangrijk voor ons. We hebben natuurlijk Manchester City, Liverpool, maar voor onze fans betekent deze wedstrijd zoveel. Onze spelers zijn zich daarvan bewust en zullen weten wat ze moeten doen.”

Jesse March werd maandag ontslagen als coach bij Leeds United en mogelijk heeft dat gevolgen voor de speelwijze van de huidige nummer 17 van de Premier League. ,,We moeten ons daarvan bewust zijn’’, erkent de oefenmeester. ,,Toen Marsch bij Leeds zat, was het duidelijk hoe ze speelden. Nu bestaat de kans dat ze wat dingen gaan veranderen, maar het is ook mogelijk dat ze dat niet doen. We zullen het pas morgen op het veld merken, maar we moeten daar goed op anticiperen zodat we weten wat we moeten doen.’’

Ten Hag over aanklacht Manchester City

Deze week kwam naar buiten dat de Premier League Manchester City heeft aangeklaagd voor het overtreden van de financiële regels. In totaal gaat het om vier verschillende aanklachten, voor diverse overtredingen die teruggaan tot in het seizoen 2009-2010. Een zware straf, zoals puntenaftrek of mogelijk zelfs degradatie, dreigt.

Voor Ten Hag en zijn team is het op dit moment niet echt een relevant onderwerp. ,,Ik heb geen mening. Ik ben hier niet om mij bezig te houden met financiële reglementen. Ik ben een voetbalmanager, daar moet ik me op focussen’’, besluit hij.

Te laat op de persconferentie

De 53-jarige Nederlander verscheen overigens wel een paar minuten te laat op de persconferentie. Ten Hag, die doorgaans hamert op discipline en op tijd komen, legde uit dat hij te laat was vanwege een ‘technisch probleem’ met het regelen van zijn visum.

Een aanwezige journalist vroeg Ten Hag of hij nu een boete moet betalen. ,,Nee, dit is geen boete. Ik kon hier niks aan doen’’, zei hij lachend. ,,Je probeert er nu een mooi verhaal van te maken, maar het was een technisch probleem. Als het goed is, is inmiddels alles geregeld.’’

