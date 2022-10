Erik ten Hag liet Cristiano Ronaldo niet invallen ‘uit respect voor zijn grote carrière’

Erik ten Hag vindt dat zijn ploeg in de Manchester Derby geen moment uitstraalde te geloven in een goed resultaat. ,,Het verbaast me dat we niet meer hebben gebracht. Ik heb een ander team gezien dan de afgelopen weken, met een andere instelling en minder strijd leverend”, zo reageerde de trainer van Manchester United na de pijnlijke 6-3 nederlaag in het Etihad Stadium.

Ten Hag weet niet waarom zijn ploeg zo flets voor de dag kwam. ,,Het is altijd moeilijk om erachter te komen. De spelers weten dat ze het beter kunnen. Maar als je niet vecht, heb je een probleem tegen een team als Manchester City. Dan kom je hier niet mee weg.”

Toch wil Ten Hag geen parallel trekken met de afgang aan het begin van het seizoen tegen Brentford, toen met 4-0 werd verloren. ,,Dat was absoluut anders, toen liepen we bijna niet. Vandaag wilden we wel, maar de afspraken werden niet gevolgd en er was geen geloof.”

Als voorbeeld noemt hij de 1-0 van Phil Foden in de achtste minuut. ,,Wij veroverden de bal en geven hem dan weg en krijgen een doelpunt tegen. We nemen daarna constant verkeerde beslissingen. We houden ons gewoon niet aan de afspraken. Dat is een gebrek aan discipline en mag niet gebeuren. Het is onacceptabel.”

Reden tot paniek is er echter niet volgens de Nederlandse trainer. ,,We zijn bezig met een proces en dit is maar één wedstrijd. Maar ik wil de mentaliteit en de houding van het team veranderen. We gaven wel een reactie in de tweede helft, waren moediger en scoorden drie doelpunten. En alleen van fouten kan je leren.”

Cristiano Ronaldo bleef de hele wedstrijd op de bank. Ten Hag liet de Portugees bij een kansloze tussenstand niet invallen “uit respect voor zijn grote carrière”. Ook de grote aankoop Casemiro mocht nog niet aan de aftrap verschijnen. ,,Nadat we hem hadden gekocht, begonnen we te winnen. Maar ik weet zeker dat Casemiro op de lange termijn belangrijk voor ons zal zijn en snel in de basis zal komen. Dat zal op een natuurlijke manier gaan”, aldus Ten Hag over de oud-speler van Real Madrid.

