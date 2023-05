Erik ten Hag met Manchester United door ‘stomme fout’ onderuit in 99ste minuut: ‘Er bestaat een voetbalgod’

Met videoManchester United heeft de uitwedstrijd bij Brighton & Hove Albion verloren. De stuntploeg uit het zuiden van Engeland nam revanche voor de verloren halve finale in de FA Cup van elf dagen geleden op Wembley door thuis met 1-0 te winnen. De Argentijnse middenvelder Alexis Mac Allister sloeg in de 99ste minuut toe uit een strafschop na een handsbal van United-verdediger Luke Shaw.

,,Dit doet veel pijn", zo stak Shaw na afloop de hand in eigen boezem. Hij maakte hands na een corner van Brighton en uit de penalty maakte Mac Allister de enige goal van de wedstrijd. ,,De laatste minuut, de laatste actie. Ik kreeg een kleine zet, maar natuurlijk mag mijn hand daar nooit zijn. Deze moet ik vol op de kin pakken, want dit kost ons gewoon de wedstrijd en dat is heel lastig. Ik kan niet eens uitleggen waarom mijn hand daar is. Ook met die duw mag mijn hand daar niet zijn. Maar desondanks denk ik dat de vrije trap waar de corner uit voort kwam nooit gegeven had mogen worden. Dat was nooit een overtreding. En nee, ik zoek niet naar excuses. Het is een stomme fout, maar die corner had nooit plaats mogen vinden.”

Coach Erik ten Hag gaf Shaw daarin gelijk: ,,Het was nooit een vrije trap waar die uit corner uit voort kwam. Er waren zo veel overtreding vanavond waar niet voor gefloten werd en dan werd voor deze goede tackle wél gefloten... Ongelukkig. We hadden zelf de kansen, maar als je niet kunt winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. We verloren de focus in de laatste minuut, dat mag niet gebeuren.”

Brighton & Hove Albion won op de eerste speeldag van de Premier League ook al van Manchester United. Op 7 augustus 2022 werd het 1-2 voor The Seagulls op Old Trafford, waar het debuut van Erik ten Hag flink werd verpest. Een week later ging Ten Hag ook nog eens met 4-0 onderuit bij Brentford, maar daarna krabbelde Manchester United langzaam op en inmiddels is plaatsing voor de Champions League zo goed als zeker.

In de strijd om de vierde plaats, goed voor het spelen in de Champions League volgend seizoen, houdt United ondanks de nederlaag in Brighton nog wel een voorsprong van vier punten op Liverpool, dat ook nog eens een wedstrijd meer heeft gespeeld. Brighton heeft nog een kans vijfde te worden en zodoende Liverpool te verdringen van de plek die recht geeft op directe plaatsing voor de Europa League.

Quote Er bestaat overduide­lijk een voetbalgod, want we verdienden het om te winnen in de halve final Roberto De Zerbi

Brighton keerde in 2017 nog terug op het hoogste niveau na 34 jaar op het tweede en derde niveau van Engeland, maar na goede seizoenen onder Chris Hughton en Graham Potter heeft de Italiaanse coach Roberto De Zerbi de club dit seizoen naar een nog hoger niveau getild en mee laten strijden om Europees voetbal, bovendien met zeer vermakelijk en aanvallend voetbal.

Wout Weghorst viel zo’n tien minuten voor tijd in bij Manchester United, waar Tyrell Malacia op de bank bleef. Joël Veltman ontbrak wegens een blessure bij Brighton. Manchester United schakelde Brighton anderhalve week geleden nog uit in de halve finales van de FA Cup. In de finale neemt de ploeg van Ten Hag het op zaterdag 3 juni op tegen Manchester City, dat ook afkoerst op de vijfde landstitel in zes jaar onder Pep Guardiola.

Dat de nederlaag na strafschoppen op Wembley nog wel diep zat bij Brighton bleek wel in de reactie van De Zerbi na afloop. ,,Er bestaat overduidelijk een voetbalgod, want we verdienden het om te winnen in de halve finale”, zei De Zerbi. ,,Ik denk dat we in beide wedstrijden beter speelden dan United. Het laatste resultaat op Wembley was oneerlijk, maar nu hebben we een belangrijke stap gezet richting ons doel: Europees voetbal behalen. We domineerden de wedstrijd tegen een ongelooflijk team, maar nu moeten we nog zes zeer zware wedstrijden spelen in de race om Europees voetbal.”

Brighton vervolgt de jacht op een Europees ticket maandagavond met een thuiswedstrijd tegen Everton, de nummer negentien van de Premier League. Manchester United gaat zondagavond op bezoek bij nummer vijftien West Ham United, komende donderdag de tegenstander van AZ in het London Stadium in de eerste halve finale in de Conference League.

