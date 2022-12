Erik ten Hag niet te spreken over oefennederlaag Manchester United: ‘Dit is onacceptabel’

,,Het is duidelijk dat we het eerste kwartier nog niet wakker waren, nog sliepen", aldus Ten Hag op het clubkanaal. ,,We hebben de spelers voorbereid, ze wisten dat Cadiz gevaarlijk is in de tegenaanval en dat zagen we bij het tweede doelpunt. Dat kan niet gebeuren.”

,,Ze waren niet wakker. Vooral op het middenveld, we werden eruit gelopen, dat is niet mogelijk. Onacceptabel. Ook bij de eerste goal. Een standaardsituatie, slechte organisatie en slechte discipline in de organisatie en je krijgt een doelpunt tegen. We kwamen daarna in de wedstrijd, maar konden de gelijkmaker niet scoren voor rust.”

Volledig scherm Donny van de Beek feliciteert Anthony Martial met de 2-1. © REUTERS

Alleen Anthony Martial wist voor de pauze namens United te scoren, uit een strafschop. Ten Hag wisselde in de rust (2-1 achterstand) negen keer en haalde onder meer Donny van de Beek, Anthony Martial, Scott McTominay en Aaron Wan-Bissaka naar de kant. In de tweede helft maakten vooral jeugdspelers minuten.

,,Zij gaven energie", aldus Ten Hag. ,,Ze renden, ze streden... Misschien niet altijd in de juiste organisatie en ze maakten fouten, ze zijn niet gewend om op dit niveau te spelen. Maar het was een goede les. Je ziet dat als je kleine fouten maakt, er grote gevolgen zijn en dat je de wedstrijd kunt verliezen. Dat is wat er is gebeurd.”

Volledig scherm Manchester United-manager Erik ten Hag langs de lijn tijdens een drinkpauze. © REUTERS

,,Maar de eerste 15 minuten kunnen niet gebeuren", aldus Ten Hag. ,,Dat is niet onze standaard. Het zou niet moeten gebeuren. We moeten hier een streep onder zetten en door gaan. Maar dit mag nooit meer gebeuren.”

De lokale krant Manchester Evening News beoordeelde Van de Beeks optreden met een 4. ,,Hij wist niet uit te blinken en was vrijwel net zo anoniem op het veld als vorige maand tijdens zijn vorige wedstrijd als basisspeler.”

United oefent zaterdag tegen Real Betis en speelt op woensdag 21 december voor het eerst weer een competitief duel. Burnley is dan de tegenstander in de Carabao Cup.