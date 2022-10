Erik ten Hag nuchter na weglopende Cristiano Ronaldo: ‘Dat handelen we later wel af’

Met videoManchester United versloeg Tottenham Hotspur met 2-0 , maar na afloop ging het vooral om een actie van bankzitter Cristiano Ronaldo. De Portugese superster liep namelijk in de 89ste minuut richting de kleedkamers van Old Trafford toen hij zag dat hij niet meer zou invallen.

Trainer Erik ten Hag wilde na de thuiszege op de Spurs niet al te veel woorden besteden aan Ronaldo. De Nederlander bevestigde wel dat CR7 geen toestemming van hem had gekregen om voor het laatste fluitsignaal te vertrekken. ,,Maar laten we nu feestvieren”, zei Ten Hag. ,,Dat andere handelen we donderdag wel af. Ik ben vooral blij met deze overwinning.”

Cristiano Ronaldo kreeg van onder anderen oud-international Alan Shearer, analyticus bij Amazon Prime, onderuit de zak. ,,Ik begrijp zijn frustratie. Hij is een absolute wereldster, hij wil spelen. Hij is misschien wel de beste speler die we ooit op Old Trafford hebben gezien, maar weglopen.... Die capriolen zijn onacceptabel. Hij maakt het leven van Ten Hag nu ontzettend moeilijk. Kijk, Ronaldo wordt volgend jaar 38. De logica van Ten Hag om hem nu niet meer in elk duel op te stellen, begrijpt iedereen.”

Bekijk hier het moment dat Ronaldo besluit de kleedkamer op te zoeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Fred en Bruno Fernandes maakten de doelpunten voor United, dat nu vijfde staat in de Premier League. ,,Men heeft gezien dat we ons aan het ontwikkelen zijn en we steeds beter worden op het veld. Dit was ons beste optreden van het seizoen”, aldus de Nederlandse trainer. ,,Het was een teamprestatie. We hebben elf spelers die verdedigen en elf die aanvallen gezien. Daar ben ik blij mee. Ik zal niet zeggen dat ik helemaal tevreden ben, want dit moet de standaard zijn bij Manchester United.”

Waar Shearer het incident met Ronaldo uitlichtte, zijn Engelse media vooral vol bewondering over de progressie van United. ,,Dit was het beste United sinds de komst van Erik ten Hag”, aldus de BBC. ,,Alleen een voortreffelijk optreden van Tottenham Hotspur-doelman Hugo Lloris voorkwam een heel grote overwinning van Manchester United.”

,,ManUnited produceerde 28 doelpogingen in één van de meest indrukwekkende vertoningen sinds de komst van Ten Hag”, zo schreef Daily Mail. ,,Ook onder Ole Gunnar Solskjaer, een voorganger van de Nederlander, speelde United weinig betere wedstrijden.” En over Ronaldo: ,,Hij denkt dat hij groter is dan de club", zo meldde Sky Sports. ,,Ronaldo heeft de gewoonte om krantenkoppen te halen, maar zelfs zijn vertrek kon geen afbreuk doen aan de knappe wedstrijd van zijn club.”

Zaterdag komt United alweer in actie. Dan is Chelsea de tegenstander in Londen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Erik ten Hag noteert. Inzet: Cristiano Ronaldo verlaat Old Trafford voor het eindsignaal. © AP, screenshot ViaPlay

Programma Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de Premier League.