Erik ten Hag over niet-selecteren werkweigeraar Cristiano Ronaldo: 'Groot gemis, maar moest het doen’

,,Ik ben de manager, ik ben verantwoordelijk voor de topsportcultuur en ík moet de controle hebben over het team", is Ten Hag duidelijk tijdens de persconferentie. Tegen Rayo Vallecano verliet Ronaldo in voorbereiding op het nieuwe seizoen ook al vroegtijdig het stadion en gaf Ten Hag hem nadien nog een tweede kans. ,,Na die wedstrijd zei ik dat het onacceptabel was. De tweede keer zou consequenties hebben en dat is nu.” Bekijk hieronder hoe Cristiano Ronaldo wegloopt.

Ronaldo zit daardoor niet in de selectie voor het duel met Chelsea, zaterdagavond 18.30 uur in Londen. ,,Het is een groot gemis, maar het is belangrijk voor de mentaliteit en verstandhouding in de groep dat het is gebeurd. Het is een teamsport en ik heb daar de controle over. Ik moest dit doen.”



Ten Hag heeft met Ronaldo gesproken over het voorval, maar laat zich daar niet over uit. ,,Dat is iets tussen mij en Ronaldo.”