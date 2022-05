Erik ten Hag reageert tijdens presentatie op Louis van Gaal: ‘Voetbal staat bij United op één, twee en drie’

,,Ik weet zeker dat dat niet het geval is. Voetbal staat bij deze club op één, twee en drie”, vertelde Ten Hag. ,,Elke club is tegenwoordig ook commercieel actief. Dat is nodig voor de inkomsten, anders kan je niet meedoen in de top.”

Ten Hag sprak nog wel met Van Gaal, die tussen 2014 en 2016 trainer was op Old Trafford, over zijn nieuwe uitdaging. ,,Ik zag hem tijdens de première van zijn film en toen hebben we het ook over United gehad. Ik heb de afgelopen periode met veel mensen gesproken, maar uiteindelijk volg ik mijn eigen koers.”

Gisteren zag Ten Hag vanaf de tribune hoe United op de slotdag van de Premier League met 1-0 verloor van Crystal Palace en een zeer teleurstellend afsloot op de zesde plaats. ,,Maar het seizoen ervoor stond deze ploeg tweede in de Premier League en er is een enorm potentieel. Ik weet zeker dat we kunnen verbeteren en weer successen gaan boeken.”

Ronaldo

Ten Hag benadrukte tijdens de presentatie dat Cristiano Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen. De 37-jarige Portugees keerde vorig jaar terug op Old Trafford en maakte dit seizoen achttien doelpunten in de Premier League, maar de toekomst van Ronaldo was onzeker. Ten Hag nam die twijfels weg tijdens zijn eerste persconferentie in Engeland.

,,Natuurlijk”, antwoordde hij op de vraag of Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen. ,,Wat ik van Ronaldo verwacht? Doelpunten”, aldus Ten Hag, die verder niets wilde zeggen over zijn plannen met de vedette van ManUnited. ,,Dat bespreek ik eerst met de speler zelf.” Hij zei ook uit te kijken naar een weerzien met Donny van de Beek, die onder Ten Hag excelleerde bij Ajax, maar bij Manchester United nog weinig indruk kon maken.

Met zijn aanstelling bij United gaat voor Ten Hag een langgekoesterde wens in vervulling. ,,In elk land heb ik een favoriete club, in Engeland is dat Manchester United. Al is dit de eerste keer dat ik op Old Trafford ben. Ik ben erg onder de indruk van dit stadion, het voelt al als mijn thuis. Ik kan niet wachten tot onze eerste wedstrijd hier voor volle tribunes.”

Bang voor een afbreukrisico is hij dan ook niet. ,,Ik zie het niet als een risico. Deze club heeft een geweldige geschiedenis en laten we nu een toekomst maken. Het is echt spannend om dat te doen met de mensen om de club heen en met mijn nieuwe staf.”

Volledig scherm Erik ten Hag was gisteren al aanwezig bij de competitiewedstrijd van United tegen Crystal Palace. © AFP

