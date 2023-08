Erik ten Hag roemt karakter Manchester United na ‘horrorstart’ tegen Forest: ‘Er zit veel spirit in dit team’

,,Het was een horrorstart, waarbij zij twee doelpunten maakten door onze fouten. Met alle respect voor Forest, maar die kregen ze cadeau. Maar ik ben erg blij met de comeback”, zei Ten Hag. ,,Blij met hoe we kalm en beheerst bleven, vasthielden aan het plan en het geloof behielden. Er zit veel spirit in dit team en ze hebben een manier gevonden om te winnen.”

Bruno Fernandes nam het team bij de hand en benutte een kwartier voor tijd een penalty. ,,In alle opzichten speelde hij een zeer goede wedstrijd. Hij bleef kalm en gebruikte zijn emoties op het juiste moment. Hij was briljant in de aanval, maakte het verschil en ik was erg tevreden met zijn prestatie”, aldus de trainer, die nog ruimte voor progressie zag. ,,Elk team heeft in het begin punten die ze moeten verbeteren en wij hebben er een paar. We moeten daar vooruitgang boeken als we succesvol willen zijn, maar je ziet in dit team grote karakters en persoonlijkheden.”

Volledig scherm Bruno Fernandes. © AFP

Voor Fernandes was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Vorig jaar maakte hij er acht in de Premier League, waar United nu op de zesde plek staat. ,,We weten wat het betekent om speler van Manchester United te zijn. We weten dat dit shirt veel vraagt en daar zijn we klaar voor”, aldus de Portugees. ,,Het was niet de perfecte start voor ons, maar we hielden de controle, hielden de bal vast en begonnen de juiste dingen te doen.”

Volgend weekend staat voor United de uitwedstrijd tegen Arsenal op het programma.

