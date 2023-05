Erik ten Hag verbaast vriend en vijand en brengt Manchester United terug naar de Champions League

Justin Kluivert speelt ‘gewoon’ na beroving in Spanje: vriendin lichtge­wond, dure sieraden buitge­maakt

De vriendin van voetballer Justin Kluivert is woensdagavond lichtgewond geraakt bij een overval in hun woning. Ook een andere vrouw die in het huis was, liep lichte verwondingen op, meldt de Spaanse politie.