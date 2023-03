Erik ten Hag voor tweede keer manager van de maand, Marcus Rashford valt voor derde keer in de prijzen

Premier LeagueErik ten Hag is voor de tweede keer verkozen tot manager van de maand in de Premier League. Manchester United won in februari drie van de vier competitieduels. Marcus Rashford viel al voor de derde keer dit seizoen in de prijzen.

Manchester United sloot februari af met de 2-0 zege op Newcastle United in de League Cup-finale op Wembley, als afsluiting van toch al een mooie maand. In de Premier League werden tien van de mogelijke twaalf punten behaald in vier wedstrijden en in de tussenronde van de Europa League werd FC Barcelona verslagen.

Maart begon nog goed voor Manchester United met de 3-1 zege op West Ham United in de FA Cup, maar afgelopen zondag volgde een 7-0 afstraffing op Anfield tegen rivaal Liverpool. United herpakte zich donderdagavond goed van die onverwachte klap door Real Betis met 4-1 te verslaan op Old Trafford, waarmee een ticket voor de kwartfinales van de Europa League zo goed als zeker is.

Bekijk hier de samenvatting van Manchester United - Betis:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. ,,Soms heb je een slecht resultaat nodig om iedereen de ogen te laten openen. We waren te hoogmoedig geworden en dat kan niet in de top. In de weken voor het duel met Liverpool was ik al niet tevreden over ons spel. We moesten ons oprichten en dat hebben we gedaan”, zei Ten Hag gisteravond.

Jol en Koeman gingen Ten Hag voor

Ten Hag werd in september ook al verkozen tot manager van de maand, nadat hij zich met zijn ploeg goed herpakte na de desastreuze start met nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0). Arsenal-trainer Mikel Arteta werd dit seizoen al drie keer verkozen tot manager van de maand, Eddie Howe (Newcastle United) ontving de prijs in oktober.



Martin Jol (december 2004) en Ronald Koeman (september 2014, januari 2015 en januari 2016) gingen Ten Hag al voor als Nederlandse coaches in de Premier League. De legendarische United-coach Sir Alex Ferguson won de prijs liefst 27 keer, twaalf keer meer dan Arsène Wenger en zestien keer meer dan Pep Guardiola.

Marcus Rashford werd al voor de derde keer dit seizoen verkozen tot beste speler van de maand in de Premier League. In september en januari won hij de prijs ook al. De 25-jarige aanvaller uit Manchester scoorde dit seizoen al 26 keer in 41 duels in alle competities, waar hij vorig seizoen bleef steken op vijf treffers in 32 optredens.

Manchester United hervat de Premier League zondag (15.00 uur) thuis tegen Southampton, de nummer negentien op de ranglijst. United staat derde met veertien punten minder dan koploper Arsenal en negen punten minder dan titelverdediger Manchester City.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.