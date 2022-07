Erik ten Hag zet uitstekende oefenreeks Manchester United voort, assist Van de Beek

Oranje Leeuwinnen moeten groepswin­naar worden om titelkandi­daat Frankrijk te ontlopen in kwartfina­les EK

De Oranje Leeuwinnen moeten groepswinnaar worden om titelkandidaat Frankrijk te ontlopen in de kwartfinales van het EK voetbal. De Fransen wonnen in Rotherham met 2-1 van België en zijn dankzij die zege zeker van de eerste plek in poule D.

14 juli