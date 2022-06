Erik ten Hag ziet woede van fans toenemen door uitblijven transfers: ‘Zijn superieuren hebben gefaald’

Buffon vindt het schandalig dat Iniesta geen Gouden Bal heeft: ‘Net zo goed als Messi of Ronaldo’

Dat Gianluigi Buffon zelf nog nooit een Gouden Bal heeft gewonnen, vindt de doelman van Parma niet eens zo heel erg. In zijn ogen is het feit dat Andrés Iniesta nooit tot de beste voetballer ter wereld is verkozen een grotere schande.

14 juni