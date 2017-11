Eriksen leidt Denemarken met hattrick naar het WK

Na het 0-0 gelijkspel in Kopenhagen was de overwinning voor Denemarken ruim voldoende om voor de vijfde keer in de geschiedenis een WK-ticket veilig te stellen.



De grote man bij Denemarken was Christian Eriksen. De speler van Tottenham Hotspur tekende met een hattrick voor de 1-2, de 1-3 en de 1-4. Zijn eerste goals was op aangeven van Feyenoorder Nicolai Jørgensen.



Ierland was voortvarend aan de wedstrijd begonnen. Shane Duffy opende de score voor de thuisploeg vroeg in het duel. In de zesde minuut werd het 1-0. De 1-1 van Andreas Christensen leidde echter na bijna een halfuur spelen de ondergang van The Boys in Green in. Nicklas Bendtner maakte het feest voor Denemarken aan het einde van de wedstrijd compleet door in de 90ste minuut een penalty te benutten na een overtreding van James McClean: 1-5.