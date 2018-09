Eriksen met twee goals de man bij Denemarken tegen Wales

Eriksen, oud-speler van Ajax, opende in de 32ste minuut de score met een mooi schot in de verre hoek na een goede lage voorzet van Henrik Dalsgaard. Eriksen benutte in de 63ste minuut ook nog een strafschop, nadat verdediger Ethan Ampadu (17) van Wales de bal tegen zijn arm aangeschoten kreeg door Viktor Fischer. Lasse Schöne speelde de hele wedstrijd voor de Denen. De routinier van Ajax was de enige speler op het veld die actief is in de eredivisie.