Eriksen schiet Denemarken naar cruciale zege

Opnieuw brand in WK-stadion Rusland

19:45 In een van de stadions die in aanbouw zijn voor het WK voetbal in Rusland heeft vandaag een brand gewoed. Dikke rookwolken waren te zien boven het stadion dat in de zomer van 2018 in Nizjni Novgorod plaats moet bieden aan 45.000 toeschouwers.