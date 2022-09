Erling Haaland blijft stoicijns voor duel met oude liefde Dortmund

In het nog prille seizoen is Erling Haaland (22) direct al beestachtig goed. Vanavond speelt hij in de Champions League met zijn nieuwe club Manchester City tegen zijn oude werkgever Borussia Dortmund. Of er sentiment bij de stoïcijnse Noor mee zal spelen, is maar de vraag.

Zal Dortmund-back Thomas Meunier vanavond toch nog even kort denken aan de fraaie Rolex die hij in mei van Erling Haaland kreeg, als hij probeert de Noorse spits te verdedigen? Haaland speelde tweeënhalf jaar voor de Duitse topclub en had het daar zo naar zijn zin gehad, dat hij een half miljoen uitgaf om voor al zijn 33 ploeggenoten een fraai presentje te kopen. Als dank voor de bewezen diensten.

Hij kan het missen, nadat hij deze zomer zijn vette contract tekende voor Manchester City. En het zegt in elk geval iets over de wedstrijd van vanavond tegen zijn voormalige werkgever. Achter het granieten uiterlijk van de meest veelbelovende spits van het moment, schuilt een zachtaardig en vrijgevig mens. ,,Maar ik heb niet aan hem kunnen zien dat de wedstrijd tegen zijn oude club hem veel doet’’, zei zijn trainer Pep Guardiola gisteren tijdens de persconferentie voor de Champions Leaguewedstrijd, waar Haaland als vanzelfsprekend weer het hoofdonderwerp was.

Volledig scherm Erling Haaland viert zijn tweede goal tegen Sevilla. © AFP

Haaland geldt sinds deze zomer als mogelijk de nog enige ontbrekende schakel, die het Manchester City van Guardiola dan eindelijk de winst in de Champions League kan schenken. En tot nu toe vallen de prestaties bepaald niet tegen. Ook in de Premier League is Haaland wat je noemt op stoom. Met tien goals (waarvan twee hattricks) in zes duels staat er nu al geen maat op de Noor, die in de Bundesliga nog telkens Robert Lewandowski voor moest laten gaan op de topscorerslijst. In de Premier League staat hij inmiddels ruim bovenaan. Zonder enige concurrentie.

Oog in oog met zijn voormalige ploeggenoten zal Haaland er vanavond alles aan doen om zijn bijzondere doelpuntengemiddelde in de Champions League nog eens op te vijzelen. 25 keer scoorde hij al in zijn eerste twintig Champions Leaguewedstrijden. Niet voor niets plakt de eerzuchtige Cristiano Ronaldo er graag nog wat seizoenen aan vast, want de veel jongere concurrentie komt eraan. En die wil niets liever dan de topscorer van de Champions League ooit overtreffen. Ter indicatie: op zijn 22ste scoorde Haaland al 25 goals meer dan de Portugees deed op die leeftijd. Generatiegenoot Kylian Mbappé (een jaar ouder dan Haaland) lijkt op de lange termijn de enige concurrent voor de huidige City-spits. De Fransman speelde wel al veel meer Champions Leaguewedstrijden.

Volledig scherm Haaland op de training in Manchester met Kevin de Bruyne (l). © AFP

Guardiola en Haaland gebruiken haast elk persmoment om hun wederzijdse bewondering uit te spreken. Haaland noemt de Catalaanse coach een ‘voetbalfreak die aan werkelijk elk aspect van het voetbal denkt’. ,,Ik probeer me zo snel mogelijk aan te passen aan het moeilijke systeem dat we met City spelen.’’ Guardiola op zijn beurt, constateerde dat het in de persconferenties telkens over Haaland gaat. ,,Maar die routine bevalt me, want we hebben het na zijn goals er telkens over hoe goed hij wel niet is.’’

Voor de wedstrijd tegen Dortmund vanavond gebruikte Guardiola zijn spits als informatiebron over de opponent, evenals de eveneens van Dortmund afkomstige Sergio Gomez, İlkay Gündogan en Manuel Akanji, ,,Ik kan duizend beelden bekijken van de tegenstander, maar zij hebben jaren met die spelers van Dortmund in de kleedkamer gezeten en met hen op het veld gestaan. Dus ze zullen altijd meer weten van specifieke spelers dan ik.’’