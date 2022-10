Erling Haaland na rust in Champions League klaar voor duel met Virgil van Dijk: ‘Wilden geen risico nemen’

,,Hij is fit genoeg om zondag te spelen”, zei Guardiola in zijn vooruitblik op het duel met Liverpool. Volgens de Spanjaard was Haaland heel moe na de laatste competitiewedstrijd, afgelopen zaterdag tegen Southampton (4-0). ,,We wilden geen risico’s met hem nemen.”



De 22-jarige spits maakte in negen wedstrijden in de Premier League al vijftien doelpunten. In de Champions League staat de teller op vijf goals in drie duels. Alleen tegen Bournemouth (4-0 winst) op 13 augustus kwam Haaland dit seizoen nog niet tot scoren. Manchester City staat na negen wedstrijden een punt achter op koploper Arsenal, dat zondag (15.00 uur) de uitwedstrijd bij Leeds United speelt. Om 17.30 uur begint op Anfield het duel tussen Liverpool en Manchester City, de clubs die de afgelopen vijf seizoenen domineerden in de Premier League.