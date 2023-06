Erling Haaland neemt in Istanboel de mantel over van idool Zlatan Ibrahimovic: ‘Ik zit uitstekend in mijn vel’

met video AZ-beul West Ham United velt Fiorentina van Sofyan Amrabat in slotminuut en wint Conference League

Met een 1-2 nederlaag in de Conference League-finale tegen West Ham United, sloot Sofyan Amrabat zijn tijdperk bij Fiorentina gisteravond in mineur af. Het speculeren over de toekomst van de bij FC Utrecht opgeleide oud-Feyenoorder kan nu écht beginnen. Wordt het Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid of misschien wel Atlético Madrid?