Erling Haaland zet Erik ten Hag voor schut in meest doelpuntrijke Manchester Derby ooit

Door Geert Langendorff



Erik ten Hag wilde niet onderdoen voor Manchester City in zijn eerste derby als trainer van Manchester United, maar kreeg in het Etihad Stadium een keiharde tik van de Engelse kampioen. De Nederlander keek vol afgrijzen toe hoe zijn team geen moment in de wedstrijd kwam. Phil Foden en Jack Grealish slalomden om zijn spelers heen alsof het pionnen op het trainingsveld betroffen, terwijl Erling Haaland naar hartenlust scoorde.

In de aanloop naar de 188ste uitvoering van de kraker draaide het vooral om één vraag. Hoe moest Manchester United de even krachtige als atletische spits afstoppen? Het antwoord volgde na minder dan drie minuten spelen. Opgestoomd naar de tweede paal gaf de Noor een waarschuwing af met een tegendraadse kopbal die van de lijn werd gehaald door Scott McTominay.

Ten Hag kwam na hachelijke moment naar de zijlijn om zijn team op te zwepen, maar het verschil in klasse groeide met elke balomwenteling. Manchester City, zonder Haaland vorig seizoen tweemaal te sterk (2-0 en 4-1), overvleugelde de stadgenoot volledig. Uiteindelijk opende Foden de score in de achtste minuut. Na een serie van korte passen kon de Engelsman ongedekt van dichtbij afronden (1-0).

The Citizens, waarbij Nathan Aké centraal achterin excelleerde, haalde de voet kortstondig van het gaspedaal. Nadat Guardiola zich herhaaldelijk opwond over het ingezakte tempo, stond Haaland op. De topscorer van de Premier League knikte uit een hoekschop van De Bruyne net over de lijn. Tyrell Malacia, die een onzekere indruk maakte, leek redding te brengen, maar de doellijntechnologie bepaalde anders (2-0).

Haaland liet drie minuten later zien over uiterst flexibele benen te beschikken. Een slimme pass van De Bruyne richting de tweede paal werkte hij met een karatesprong binnen (3-0). Het was zijn dertiende competitietreffer. Met een assist op Foden (4-0) bewees de aanvaller van 1 meter 95 voor de rust nogmaals zijn waarde. Ten Hag wist zich na één helft al verslagen. Meer dan de schade beperken kon hij niet.

Malacia, gegeseld door Foden, keerde niet terug uit de kleedkamer. Voor hem in de plaats kwam Luke Shaw, die zijn ploeggenoot in het Engelse elftal meteen langszij zag dribbelen. Ondanks de forse achterstand kwam Manchester United wel beter voor de dag. Antony, voor honderd miljoen overgenomen van Ajax, maakte uit het niets een doelpunt. De Braziliaan passeerde keeper Ederson met een fraai afstandsschot (4-1).

Van een wederopstanding was geen sprake. Haaland completeerde na ruim een uur zijn derde hattrick voor Manchester City (5-1). Foden, ditmaal op aangeven van Haaland, maakte vervolgens ook zijn derde goal van de middag (6-1). Bij deze stand evenaarde Ten Hag de grootste derbynederlaag in de clubgeschiedenis uit 2011. Een slechtere vuurdoop was haast niet mogelijk.

Anthony Martial, hersteld van een kwetsuur, zorgde met een late treffer (6-2) ervoor dat Ten Hag in elk geval dit negatieve record niet hoefde te delen met Alex Ferguson. De Fransman scoorde in blessuretijd nogmaals uit een strafschop (6-3). Het was een minuscuul lichtpunt in een voor hem desastreuze derby. Het gat met Manchester City, niet eens in de allersterkste opstelling, blijft gigantisch.

