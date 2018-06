Espanyol stelt Rubi aan als nieuwe trainer

Zijn komst was al voorzien nadat Rubi, die met Huesca promoveerde naar de hoogste klasse van het Spaanse voetbal, zijn vertrek daar had aangekondigd.



Espanyol ontsloeg in de slotfase van het seizoen Quique Sánchez Flores. De tweede club van Barcelona beëindigde het seizoen in La Liga als elfde.



Catalaan Rubi (48) werkte eerder bij Levante (2015-2016) en Gijon (2017) in La Liga, en bij Girona (2012-2013) en Valladolid (2014-2015) op het tweede niveau. Bij Espanyol had hij eerder al het tweede elftal onder zijn hoede.